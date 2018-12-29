Призывников предлагают штрафовать за неявку на 3 тысячи рублей

Законопроект внесен в Госдуму.

Призывников, которые не являются по призыву или небрежно относятся к своему военному билету, предлагают штрафовать на три тысячи рублей. Законопроект об административных штрафах внесен в Госдуму.

Штрафовать предлагают за неявку, порчу, уничтожение или потеря воинского билета. С данной инициативой выступило Законодательное Собрание Еврейской автономной области. На данный момент суммы штрафов совсем маленькие и они не изменялись с 2007 года. Незначительные штрафы приводят к массовому нарушению законодательства о воинском учете.

Ранее на Piter.TV: Председатель Законодательного собрания проводил на службу призывников .

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