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Призывников предлагают штрафовать за неявку на 3 тысячи рублей
Сегодня, 16:33
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nastya960

Призывников предлагают штрафовать за неявку на 3 тысячи рублей

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Законопроект внесен в Госдуму.

Призывников, которые не являются по призыву или небрежно относятся к своему военному билету, предлагают штрафовать на три тысячи рублей. Законопроект об административных штрафах внесен в Госдуму.

Штрафовать предлагают за неявку, порчу, уничтожение или потеря воинского билета. С данной инициативой выступило Законодательное Собрание Еврейской автономной области. На данный момент суммы штрафов совсем маленькие и они не изменялись с 2007 года. Незначительные штрафы приводят к массовому нарушению законодательства о воинском учете.

Ранее на Piter.TV: Председатель Законодательного собрания проводил на службу призывников .
Фото:открытые источники

 

 

Теги: армия, военный билет, комиссар военный
Категории: Лента новостей, Новости России,

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