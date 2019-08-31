Депутат Гренландии хочет, чтобы остров продали США

Информация о желании США купить остров появилась в середине августа.

Депутат парламента Гренландии Пеле Броберг поддержал идею продажи острова США и призвал власти рассмотреть предложение Дональда Трампа. Об этом говорится в его заявление, опубликованном на сайте партии "Налерак".

Политик обратил внимание, что продажа острова поможет Гренландии обрести независимость от Дании, и остров перестанет быть ее "колонией". Он также отметил, что за возможность размещения на территории американских баз, Гренландия получит огромные дотации – около 600 миллионов долларов.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о намерении Белого Дома приобрести остров, подконтрольный Дании. За это он готов платить названную Бробергом сумму. Эксперты считают, что Вашингтон, приобретя Гренландию, хочет увеличить военное присутствие в Арктике.