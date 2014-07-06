Депутат парламента Абхазии Ардзинба открыл стрельбу по зданию МВД из автомата Калашникова

Сразу два конфликт произошло в республике в дни празднования победы и независимости.

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба открыл стрельбу по зданию МВД из автомата Калашникова. Об этом рассказали правоохранительные органы страны. Известно, что инцидент зафиксирован после случая, произошедшего на местной набережной, в котором политик Гарри Кокая и несколько ветеранов войны 1992-1993 годов получили травмы.

В МВД РФ напомнили, что 30 сентября республика праздновала день победы и независимости. Депутат Кокая произвел несколько выстрелов в воздух на площади имени Багапша. После этого на территорию прибыли оперативники, которые потребовали сдать оружие. Политик отказался. В конфликт вмешались ветераны войны.

А инцидент с 35-летним депутатом Ардзинбой произошел 1 октября около 00:10 по местному времени (23:10 по московскому времени), когда парламентарий на служебной машине Hyundai подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД. Здание расположено по улице Академика Марра.

Он из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия, выкрикивая ненормативную лексику, произвел 20 выстрелов в воздух. После этого скрылся с места происшествия. пресс-служба МВД Абхазии

Около ворот представители закона нашли 20 стрелянных автоматных гильз с калибром 5,45 мм.

В Тулуне задержан мужчина, стрелявший из окна квартиры.

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