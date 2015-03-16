Рабинович упомянул недавно опубликованные данные ООН о демографической обстановке в стране. Показатели указывают на то, что около 30% украинцев не доживают до 65 лет.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович предупредил об исчезновении Украины из-за катастрофических темпов сокращения численности населения. Об этом он заявил на заседании согласительного совета парламента.

Рабинович упомянул недавно опубликованные данные ООН о демографической обстановке в стране. Показатели указывают на то, что около 30% украинцев не доживают до 65 лет. По словам Рабиновича, право на лечение на Украине уничтожили. Численность населения упала до 35 млн человек.

Каких реформ вам еще не хватает, чтобы убить Украину? Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

По оценке депутата Рады, уровень рождаемости в стране достиг исторического минимума. За первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек.

Ранее мы сообщили, что на Украине назвали российскую армию "трусливой" и предрекли ей бегство.

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