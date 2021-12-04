Депутат Рады Гриб: Украине выгоден мир с Россией

Она считает, что ни одна страна мира не захочет начать новую мировую войну из-за Украины.

Украине следует наладить отношения с Россией и другими соседними странами. Об этом в эфире телевизионного канала "Наш" заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб. По ее словам, это необходимо для развития государства.

Гриб считает, что ни одна страна мира не захочет начать новую мировую войну из-за Украины.

Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, <...> со всеми соседями. Виктория Гриб, депутат Рады

По мнению парламентария, ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" показала нынешнее место Украины на международной арене.

Ранее на Украине объяснили мягкую позицию США по СП-2.

Видео: Youtube/НАШ