Спортсмен смог уложить оппонента после заседания.

Депутат Львовского райсовета напал на призера Олимпиады 2020 по карате. Об этом сообщили украинские журналисты. По социальным сетям распространилось видео, сделанное 23 декабря по завершению заседания. В конфликте приняли участие 27-летний депутат от местной партии "Свобода" Богдан Федун и 32-летний спортсмен, представитель движения "Самопомощь" Станислав Горуна. Последние сообщил прессе, что перед потасовкой оппонент его оскорблял словесно. Затем в ход пошло колено и рука. Противник целился в голову, но атлет смог легко свалить депутата на землю.

Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Станислав Горуна, спортсмен

Другие парламентарии быстро разняли дерущихся.

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