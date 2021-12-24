Депутат Львовского райсовета напал на призера Олимпиады 2020 по карате. Об этом сообщили украинские журналисты. По социальным сетям распространилось видео, сделанное 23 декабря по завершению заседания. В конфликте приняли участие 27-летний депутат от местной партии "Свобода" Богдан Федун и 32-летний спортсмен, представитель движения "Самопомощь" Станислав Горуна. Последние сообщил прессе, что перед потасовкой оппонент его оскорблял словесно. Затем в ход пошло колено и рука. Противник целился в голову, но атлет смог легко свалить депутата на землю.
Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк".
Станислав Горуна, спортсмен
Другие парламентарии быстро разняли дерущихся.
Путин пообещал подумать о предложении провести чемпионат мира по хоккею в Уфе.
Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все