Депутат ФРГ предупредил о "темноте" при отказе от "Северного потока-2"

Парламентарий заявил, что немецкая экономика нуждается в дешёвом российском газе.

Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн предупредил о "темноте" при отказе от "Северного потока-2". Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Парламентарий заявил, что немецкая экономика нуждается в дешёвом российском газе и отказ от него приведёт к подорожанию электроэнергии для граждан. Он отметил, что для многих это может быть критично, так как пандемия коронавируса и последующий кризис негативно сказались на финансовом состоянии немцев.

Линдеманн заявил, что без газа из России немцы останутся "в темноте".

Ранее Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2".

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