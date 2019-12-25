Депутат ФРГ предупредил о "темноте" при отказе от "Северного потока-2"

Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн предупредил о "темноте" при отказе от "Северного потока-2". Об этом пишет агентство "РИА Новости".
Парламентарий заявил, что немецкая экономика нуждается в дешёвом российском газе и отказ от него приведёт к подорожанию электроэнергии для граждан. Он отметил, что для многих это может быть критично, так как пандемия коронавируса и последующий кризис негативно сказались на финансовом состоянии немцев.
Линдеманн заявил, что без газа из России немцы останутся "в темноте".
Ранее Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2".
Фото: pixabay.com
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