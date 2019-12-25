Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков

Трамп призывал шестого января сражаться против признания итогов выборов президента США.

Демократы обвинили бывшего президента США Дональда Трампа в планировании беспорядков в Капитолии. С заявлением выступил один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ Джо Негьюс.

Это было частью тщательно спланированного, занявшего месяцы действия с очень конкретным указанием. Джо Негьюс, один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ

Он заявил, что Трамп призывал шестого января сражаться против признания итогов выборов президента США.

Негьюс показал сенаторам видео, где Трамп говорит про украденные выборы, про ложь и про то, что нужно сражаться за свои голоса.

Ранее мы писали, что Twitter не вернет Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты.

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