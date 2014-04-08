Дело о кидателе кирпичей на машины в Шушарах стало уголовным

На опасное поведение пожаловались соседи.

Житель Шушар, который кидал кирпичи на машины из своего окна, стал фигурантом уголовного дела по статье по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что на опасное поведение 29-летнего жителя Шушар пожаловались его соседи. Он сбрасывал кирпичи на припаркованные возле дома машины. Полиция по горячим следам задержала нарушителя спокойствия, он находился в неадекватном состоянии.

В результате выходки подозреваемый смог повредить кирпичами припаркованную автомобиль — Skoda Fabia, именно его владелица подала заявление в полицию.

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Фото: Piter.TV