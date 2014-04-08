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Дело о кидателе кирпичей на машины в Шушарах стало уголовным
Сегодня, 11:03
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Дело о кидателе кирпичей на машины в Шушарах стало уголовным

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На опасное поведение пожаловались соседи.

Житель Шушар, который кидал кирпичи на машины из своего окна, стал фигурантом уголовного дела по статье по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что на опасное поведение 29-летнего жителя Шушар пожаловались его соседи. Он сбрасывал кирпичи на припаркованные возле дома машины. Полиция по горячим следам задержала нарушителя спокойствия, он находился в неадекватном состоянии.

В результате выходки подозреваемый смог повредить кирпичами припаркованную автомобиль — Skoda Fabia, именно его владелица подала заявление в полицию.

Ранее Piter.TV сообщал, что трехлетний ребенок пострадал в аварии на Будапештской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: нарушитель в шушарах, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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