В Шушарах пьяный мужчина кидал с крыши кирпичи

Он повредил два припаркованных автомобиля.

Полицией Пушкинского района задержан мужчина, который в Шушарах с крыши кидал кирпичи на припаркованные автомобили. Об этом рассказали в МВД.

В три часа ночи 21 августа в полицию обратилась жительница Шушар. Она сообщила, что во второй парадной в доме 288 по Московскому шоссе с верхних этажей бросают кирпичи.

Прибывшие полицейские по подозрению задержали проживающего в этом же доме 28-летнего мужчину, он находился в состоянии алкогольного опьянения. .

Около второй парадной также были обнаружены два повреждённых автомобиля Skoda Fabia и Ford.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)