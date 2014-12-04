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В Шушарах пьяный мужчина кидал с крыши кирпичи
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах пьяный мужчина кидал с крыши кирпичи

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Он повредил два припаркованных автомобиля.

Полицией Пушкинского района задержан мужчина, который в Шушарах с крыши кидал кирпичи на припаркованные автомобили. Об этом рассказали в МВД.

В три часа ночи 21 августа в полицию обратилась жительница Шушар. Она сообщила, что во второй парадной в доме 288 по Московскому шоссе с верхних этажей бросают кирпичи.

Прибывшие полицейские по подозрению задержали проживающего в этом же доме 28-летнего мужчину, он находился в состоянии алкогольного опьянения. .

Около второй парадной также были обнаружены два повреждённых автомобиля Skoda Fabia и Ford.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)

Теги: шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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