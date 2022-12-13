На гендиректора пансионата для престарелых в Парголово завели уголовное дело

Постояльцы были недовольны качеством еды, отсутствием условий для маломобильных граждан и пожарного выхода.

По итогам проверки в пансионате для престарелых в Парголово прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении директора учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что для постояльцев готовили еду сомнительного качества. Кроме того, в учреждении отсутствовало оборудование для маломобильных горожан и не было пожарного проезда к зданию.

Руководитель пансионата стал фигурантом дела по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга просит вернуть в СИЗО Сабадаша.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга