Врио губернатора Хабаровского края украсил рабочий кабинет по своему желанию.

Михаил Дегтярев показал, что повесил в своем кабинете. ВРеменно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края провел виртуальную экскурсию по своему рабочему помещению. Он показал, что повесил на стену карту России, а также карту полетов авиации региона. Среди украшений замечен портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьева-Амурского.

Появилась карта воздушных линий Хабаровского края. Видите, какой большой край, чтобы долететь из Хабаровска на север, нужно преодолеть 1700 километров, карта России – ее не было в кабинете губернатора Михаил Дегтярев, врио Хабаровского края

Чиновник заметил, что во время его поездок с ним всегда находится икона Валаамской Богородицы. В кабинете Дегтярева также расположились модели бортов комсомольских авиастроительного и судостроительного заводов. В списке значатся образцы самолетов Superjet, Су-35, Су-57, а также подводные лодки.

Дегтярев призвал не "демонизировать" митингующих хабаровчан.

Видео: Instagram / degtyarev_info