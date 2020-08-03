Он надеется, что ему дадут шанс стать дальневосточником.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал не "демонизировать" митингующих хабаровчан. Он заступился за жителей региона, о которых негативно высказываются на федеральных ток-шоу.

Дегтярёв высказал поддержку протестующим и местным СМИ и добавил, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди.

После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он надеется, что ему дадут шанс стать дальневосточником и он сможет найти общий язык с местными жителями. В этом, сообщает пресс-служба врио, поможет создание народного совета, деятельность которого в прямом эфире будет освещаться в СМИ. Он добавил, что средствам массовой информации в регионе нужно оказать поддержку, так как рынок рекламы в регионе упал на 60% из-за пандемии коронавируса.

Накануне мы писали, что новый митинг в Хабаровске собрал вдвое меньше людей, чем неделей ранее.

Видео: Instagram / degtyarev_info