Тегеран хочет защитить ядерный центр от возможной атаки.

Defense Arabic сообщил о передаче Россией Ирану ракет для ЗРС С-300. Журналисты рассказали, что Тегеран оперативно занимается размещением комплексов российского производства. Чиновники боятся, что противник неожиданно нападет на местный ядерный центр. В СМИ напомнили, что недавно произошли взрыв и пожар на одном из секретных объектов. По предположительной версии, инцидент произошел из-за авиаудара Израиля.

В "Военном обозрении" отметили, что ЗРК из РФ используют боеприпасы различных типов. Ракеты поставляются в Иран из России. Журналисты напомнили, что С-300 считаются самыми мощными и дальнобойными комплексами ПВО в обороне Ирана. Эти системы не считаются наступательным вооружением, поэтому их поставка не попадает под санкционные списки. В связи с этим Москва не обязана ставить международные организации в известность о заключенных контрактах.

Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России.

Видео: Минобороны России