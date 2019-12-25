Давида Френкеля выписали из больницы

Его опросил следователь.

Следственный комитет опросил корреспондента издания "Медиазона" Давида Френкеля по уголовному делу о нападении на него на избирательном участке.

Отмечается, что журналиста опросили в день его выписки, 6 июля. Напомним, что 30 июня на УИК №2191 на Френкеля напали полицейский и бывший глава Дворцового муниципального округа. В результате попытки задержания полицейский сломал журналисту руку.

Френкеля госпитализировали, операция длилась 4 часа. В его предплечье вставили интрамедуллярный стержень. Следственный комитет проводит проверку по заявлению журналиста: специалист требует возбудить уголовные дела по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов (статья 144 УК) и превышении должностных полномочий сотрудником полиции (статья 286 УК).

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Фото: Piter.TV