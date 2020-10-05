Совет директоров Выборгского судостроительного завода возглавил Давид Адамия

Решение было принято ещё 31 августа на заседании.

Новым председателем совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" стал Давид Адамия. Информация появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Решение было принято единогласно на заседании, которое прошло 31 августа.

Вопрос повестки дня: избрание председателя совета директоров. Решение: Избрать председателем совета директоров ПАО "ВСЗ" Адамия Давида Арчиловича. говорится в сообщении

С 2012 по 2018 года Адамия являлся руководителем аппарата губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. После отставки Полтавченко Адамия ушел с поста главы аппарата губернатора по собственному желанию. Затем Давида Адамию назначили вице-президентом ОСК.

Ранее мы писали, что в "Петербургтеплоэнерго" сменился генеральный директор.

Фото (архив): Piter.tv