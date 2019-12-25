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Давида Адамию назначили вице-президентом ОСК
Сегодня, 17:40
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Давида Адамию назначили вице-президентом ОСК

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Он будет отвечать за гражданское судостроение.

Бывшего сотрудника Смольного Давида Адамию назначили на должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Адамия руководил аппаратом губернатора Петербурга при Георгии Полтавченко.

Назначение порталу "Фонтанка" подтвердил советник председателя совета директоров ОСК Андрей Кибитов. Он отметил, что с 1 октября Адамия назначен на должность вице-президента ОСК по гражданскому судостроению.

Отметим, что в октябре 2018 года Давид Адамия покинул свой пост начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга, став советником на общественных началах. Адамия с 2011 года являлся помощником экс-губернатора города Георгия Полтавченко, занимался вопросами молодежной политики. Георгий Полтавченко занимает в ОСК должность главы совета директоров компании.

Фото (архив): Piter.tv

Теги: давид адамия, назначения, оск, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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