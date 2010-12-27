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Глава аппарата губернатора Давид Адамия уходит из Смольного
Вчера, 17:02
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nastya960
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Глава аппарата губернатора Давид Адамия уходит из Смольного

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Он проработал в данной должности шесть лет.

Свой пост по собственному желанию покинул начальник аппарата губернатора Санкт-Петербурга Давид Адамия. С понедельник, 29 октября, он будет советником губернатора на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Адамия с 2011 года являлся помощником Георгия Полтавченко, в конце 2012 он уже возглавил аппарат губернатора. Пока что остается неизвестным, кто станет начальником аппарата врио губернатора Александра Беглова.

Ранее на Piter.TV: Врио губернатора Петербурга определил основные виды деятельности торгово-промышленной палаты

 Фото: Piter.tv

 

 

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Теги: беглов , врио губернатора , губернатор , давид адами
Категории: Лента новостей Новости СПб

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