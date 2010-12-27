Глава аппарата губернатора Давид Адамия уходит из Смольного

Свой пост по собственному желанию покинул начальник аппарата губернатора Санкт-Петербурга Давид Адамия. С понедельник, 29 октября, он будет советником губернатора на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Адамия с 2011 года являлся помощником Георгия Полтавченко, в конце 2012 он уже возглавил аппарат губернатора. Пока что остается неизвестным, кто станет начальником аппарата врио губернатора Александра Беглова.
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