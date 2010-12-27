Врио губернатора Петербурга определил основные виды деятельности торгово-промышленной палаты

Соответствующий закон Александр Беглов подписал в пятницу, 26 октября.

Врио губернатора Александр Беглов Санкт-Петербурга подписал закон, определяющий основы деятельности Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Закон "О Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате" определяет основные аспекты деятельности данной организации, такие как: правовые, экономические и социальные. Помимо этого, закон устанавливает формы взаимодействия палаты с городскими властями.

Санкт-Петербургская промышленная палата должна развивать городскую экономику, создавать комфортные, конкурентоспособные условия для работы предпринимателей, регулировать их отношения с партнерами.

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Фото:gov.spb.ru