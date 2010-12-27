Беглов обсудил с Новаком федеральное финансирование ТЭК Петербурга

Особое внимание на встрече они уделили отопительному сезону и достижению показателей энергетической эффективности.

Врио губернатора Александр Белов и министр энергетики России Александр Новак обсудили в Москве развитие энергетической инфраструктуры Петербурга. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов и Новак поговорили о доступности технологического присоединения к сетям электро-, тепло-, водоснабжения, а также повышения надёжности энергоснабжения города. Особое внимание на встрече они уделили отопительному сезону и достижению показателей энергетической эффективности.

Вопросы устойчивой и бесперебойной работы организаций и систем жилищно-коммунального хозяйства и энергетики являются для города приоритетными. Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

Беглов и Новак также обсудили федеральное финансирование программ развития инженерно-энергетического комплекса Северной столицы.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов обсудил с главой Минтранса строительство Восточного скоростного диаметра.

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