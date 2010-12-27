Александр Беглов обсудил с главой Минтранса строительство Восточного скоростного диаметра

В ходе встречи было решено в ближайшее время провести дополнительное рабочее совещание для обсуждения конкретных путей и этапов реализации проекта.

В среду, 24 октября, состоялась встреча Александра Беглова с главой Минтранса. Об это сообщили в аппарате.

Известно, что темой для обсуждения стало строительство Восточного скоростного диаметра, который свяжет ЗСД и восточный участок Кольцевой автодороги.

В ходе встречи было решено в ближайшее время провести дополнительное рабочее совещание для обсуждения конкретных путей и этапов реализации проекта.

Ранее мы сообщали о том, что Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту

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