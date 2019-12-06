Министр энергетики спрогнозировал стабильность цен на топливо в России

Данные приводятся на минувший октябрь.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о стабилизации топливного рынка России к октябрю текущего года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статью министра в журнале "Энергетическая политика". Новак отметил, что рост цен на топливо сейчас ниже темпов инфляции, а стабилизировал рынок демпфирующий механизм.

Министр подчеркнул, что демпфер позволил отказаться от соглашений с нефтяными компаниями, касающихся ограничении роста цен на топливо, которые были актуальны до минувшего июля. По прогнозам Новака, производство бензина увеличится на 2% и достигнет 40 миллионов тонн. При этом министр ожидает уменьшение объема первичной переработки топлива по сравнению с прошлым годом и оставляет на том же уровне глубину переработки нефти и газового конденсата.

По данным ЦДУ ТЭК, производство бензина в России сократилось к ноябрю 2019 года в сравнении за тот же период прошлого года. Уменьшение составило чуть более 3%. В целом за 11 месяцев этого года первичная переработка сырья сократилась до 260 млн тонн, а в ноябре выросла до 24,36 млн тонн.

Ранее Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России.

Фото: pixabay