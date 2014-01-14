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Валерий Савинов посетил церемонию спуска на воду нового траулера
Сегодня, 19:36
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Валерий Савинов посетил церемонию спуска на воду нового траулера

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Четыре года назад на ВСЗ был заложен первый траулер-процессор для Архангельского тралового флота.

В конце прошлой недели на Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду завершающего серию траулера-процессора проекта КМТ01 "Карское море".

Поздравил корабелов со знаменательным событием глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Выборгский судостроительный завод в очередной раз доказал свою способность и умение строить технически сложные суда, отвечающие всем мировым стандартам. Особенно отрадно, что его специалисты – это жители нашего города и района, которые создают единственные в своем классе корабли.

Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Четыре года назад на ВСЗ был заложен первый траулер-процессор для Архангельского тралового флота. Сегодня здесь спустили на воду четвертое судно серии.

Также Валерий Савинов обсудил с жителями перспективы развития Советского поселения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги: валерий савинов, выборгский судостроительный завод
Категории: Лента новостей, Выборг,

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