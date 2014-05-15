Актриса фильма "Брат 2" Дарья Юргенс рассказала об эвакуации брата из Мариуполя

С 2019 года она состоит в труппе театра-фестиваля "Балтийский дом".

Заслуженная артистка РФ Дарья Юргенс (известна многим ролью Мэрилин по фильму "Брат-2") родом из Мариуполя. В беседе с "Петербургским дневником" она призналась, что ей очень больно видеть разрушенный город.

Там я провела самые счастливые годы жизни. В Донецком драматическом театре играли мои родители. Дарья Юргенс

Самое важное, отметила актриса, что из Мариуполя удалось эвакуировать её брата, который жил там все эти годы. Дарья Юргенс рассказала, что о судьбе своего близкого родственника она ничего не знала два месяца.

По словам актрисы, его нашли и вывезли из Мариуполя британский журналист Грэм Филлипс и донецкий военкор Елена Бобкова. Сейчас брату артистки в Петербурге оформляют гражданство.

Дарья Юргенс – актриса театра и кино, с 2019 года состоит в труппе театра-фестиваля "Балтийский дом".

Ранее стало известно, что специалисты из Петербурга помогут восстановить Октябрьский район Мариуполя.

Фото: театр-фестиваль "Балтийский дом" (Н. Кореновская)