В Выборге обсудили планы дальнейшего благоустройства

Вчера депутаты городского и районного советов обсуждали вопросы благоустройства Выборга.

Вчера, 17 июля, депутаты городского и районного советов обсуждали вопросы благоустройства Выборга. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов ответили на предложения и обращения жителей о капремонте домов, дорог, благоустройстве дворов, ремонте набережной Салакка-Лахти.

Отмечается, что еще несколько лет будут будут совершенствоваться территории исторической части Выборга и другие микрорайоны города. В частности, на набережной Салакка-Лахти в 2018 году выполнялись работы косметического характера, но и одновременно проводились мероприятия по подготовке к будущему капитальному ремонту.

За лето проведено инструментальное обследование набережной, определены размеры предстоящих затрат на проведение капремонта. По предварительным данным потребуется порядка 2 миллиардов рублей. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

До конца августа собственник планирует вывезти с территории набережной и утилизировать теплоход "Короленко".

В Выборге продолжают улучшать освещение улиц, все фонари - светодиодные. Параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации: Ленинградское шоссе, ул. Пионерская, пр. Ленина, Ленинградский пр., наб. 40 летия ВЛКСМ. В этом году все парки и скверы Выборга благоустраиваются. Работу в некоторых завершат до дня Ленобласти, в некоторых она продолжится еще после. Например, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года. 25-27 июля в Выборге будет установлен новый арт-объект - трамвай образца 1912 года. Кроме того, 3 августа будет открыт новый арт-объект около Рыночной площади.

Также в плановом порядке продолжаются работы по капитальному ремонту жилых домов и ремонт дорог.

Поскольку в этом году уделяется большое внимание центру города, в дальнейшем планируется направить усилия на периферийные микрорайоны и улицы Выборга. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО



