В Выборге увеличили бюджет

Деньги направляются на благоустройство детских и спортивных площадок, обустройство наружного освещения и т.д.

Вчера, 17 июля, состоялось заседание совета депутатов МО "Город Выборг". Там рассматривался бюджет, а также нововведения, касающиеся организации работы народных дружин. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Заместитель главы районной администрации-председатель комитета финансов Александр Болучевский отметил, что доходна часть бюджета увеличена. Деньги направляются на благоустройство детских и спортивных площадок, обустройство наружного освещения, приобретение автобуса для учреждений культуры, проектные разработки по каптальному ремонту жилого дома на ул. Вокзальной, 4, а также на содержание зданий социального фонда Выборга.

Советник главы района Елена Дымша рассказала о народных дружинах. Она сообщила, что в связи с изменениями на федеральном уровне необходимо пересмотреть муниципальную правовую базу, касающуюся создания и деятельности народных дружин.

Также депутаты обсудили вопросы дальнейшего благоустройства Выборга.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района



