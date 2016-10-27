Павел Дацюк: "Надо стиснуть зубы и играть через «не могу»"

Следующий матч "СКА" сыграет 10 сентября

Капитан петербургского хоккейного клуба "СКА" Павел Дацюк считает, что команде необходимо извлечь урок из двух поражения подряд и двигаться дальше. Об этом игрок сказал СМИ в послематчевом интервью.

Он отметил, что игроки очень сильно ждали матча на родной арене и хотели порадовать болельщиков. Это привело к передерживанию шайбы и слабой опеке вратаря.

Надо стиснуть зубы и играть через "не могу". Понятно, может что-то не получаться, когда есть большое желание. Но надо терпеть, радовать своих болельщиков и огорчать не своих. Павел Дацюк

Тем не менее, капитан питерцев уверен, что очередной проигрыш поможет команде сплотиться и показать класс в следующей игре.

Напомним, "СКА" дома уступил "Салавату-Юлаеву" со счетом 4:1, а в предыдущей игре за три минуты до конца матча пропустил две шайбы от "Торпедо" и проиграл с минимальным отрывом 4:3.

Следующий матч петербургской клуб сыграет 10 сентября против ХК "Сочи" на арене "Ледового дворца". Игра начнется в 19:30.