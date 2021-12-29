ДТП с фурами на КАД перед Вантовым мостом спровоцировало пробку

Грузовики заняли сразу несколько полос для движения.

Несколько аварий на внутреннем кольце КАД спровоцировали пробку перед Большим Обуховским мостом. Судя по данным "Яндекс.Карт", на участке от развязки с Мурманским шоссе до моста произошли 2 ДТП. Последствия одной из них засняли очевидцы.

При подъезде к мосту "встретились" две фуры. Они заняли несколько полос для движения. Позже одну фуру эвакуировали. Затор протяженностью около 3 км до сих пор сохраняется. Возможно, ситуацию на дорогах осложнил снегопад. О пострадавших не сообщается.

По состоянию на 11 часов дорожная обстановка оценивается на 4 балла.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что беременная женщина пострадала в аварии на ЗСД.

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