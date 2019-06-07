В Дубае в ДТП с автобусом погибли 17 человек

В сети опубликованы кадры с места страшной аварии.

Накануне вечером, 6 июня, в ОАЭ произошла серьезная дорожная авария с туристическим автобусом.

Сообщается, что ДТП произошло в Дубае в 17 часов 40 минут по местному времени. Ранее сообщалось о 15 погибших, позднее появилась информация о 17 жертвах ДТП. По некоторым данным, автобус врезался в дорожный знак. На опубликованных в сети кадрах видно, что рядом с искореженным автобусом стоит разбитый легковой автомобиль.

Погибшие люди разных национальностей. Автобус вез людей в Дубаи из Омана.

Накануне Piter.TV публиковал видео из Иваново, где в ДТП погиб водитель, две пассажирки и женщина пешеход.

Видео: YouTube/Oneindia Malayalam | വണ്‍ഇന്ത്യ മലയാളം