Ученые собираются извлечь ДНК жуков, застрявших в смоле миллионы лет назад.

ДНК застывших в янтаре насекомых впервые успешно извлекли. Об этом рассказали ученые в издании PLOS One. Специалистам пришлось провести эксперимент на современных насекомых, которые застряли в смоле относительно недавно. Позже эксперты надеются добраться до ДНК древних жуков, которые существовали на планете миллионы лет назад.

Мы получили ДНК амброзиевых листоедов. Эти небольшие жучки обитают на Мадагаскаре и часто обнаруживаются в смоле янтарного дерева. Такая смола очень напоминает окаменевший янтарь по своему химическому составу авторы работы

Известно, что опытные образцы хранились около 2-6 лет. Только после этого они были обработаны. Для растворения смолы использовался этиловый спирт. Однако н стал взаимодействовать со смолой и разрушил ДНК насекомых. Затем специалисты применили метод ПЦР. Они скопировали участки ДНК при помощи ферментов. Опыт оказался успешным.

Ученые нашли в янтаре сперму возрастом 100 млн лет.

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