Cоветские блоки ЛАЭС хотят переоборудовать для новых целей

Реакторы отключили в 2018 и 2020 годах. Их место заняли новые энергоблоки №5 и№6.

После полного демонтажа двух старейших энергоблоков Ленинградской АЭС планируют переоборудовать для нового использования в промышленности. В числе вариантов – майнинговая ферма и авиационный завод. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал начальник казначейства ЛАЭС Андрей Киселев, передает ТАСС.

По словам Киселева, есть много различных предложений вплоть до майнинга, строительства автомобилей, самолетов, медицинского оборудования. Планов сноса корпусов энергоблоков нет.

Напомним, что первый энергоблок начал работу в 1973 году. Он стал первым в стране промышленным объектом, оборудованным советским реактором РБМК-1000. Второй блок был введен в эксплуатацию в 1975 году. Реакторы отключили в 2018 и 2020 годах. Их место заняли новые энергоблоки №5 и№6.

В Петербурге бизнесмен получил условный срок за стройку на ЛАЭС-2 без лицензии. Бизнесмена Александра Болдырева из Петербурга признали виновным в отмывании денег и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Мужчина строил энергоблоки № 1 и 2 без лицензии.

Ранее два энергоблока выведут из эксплуатации на Ленинградской атомной станции. Радиационный фон в зоне АЭС не превышает естественных фоновых значений.

Фото: Вконтакте / Ленинградская АЭС