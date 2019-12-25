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Два энергоблока выведут из эксплуатации на Ленинградской атомной станции
Сегодня, 9:33
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Два энергоблока выведут из эксплуатации на Ленинградской атомной станции

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Радиационный фон в зоне АЭС не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключили от сети 21 ноября. Об этом накануне сообщили в Управлении информацией и общественных связей ЛАЭС.

Причиной отключения стали ремонтные работы на тепломеханическом оборудовании турбинной установки. Энергоблоки №№3,4,5 продолжают работу. Общая суммарная нагрузка составляет 3180 МВт.

Энергоблоки №1 и №2 остановили, так как их будут выводить из эксплуатации. Радиационный фон на АЭС и в ее районе расположения не превышает естественных фоновых значений. 

Напомним, ЛАЭС находится в Сосновом Бору (Ленинградская область) и является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом".

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС

Теги: атомная электростанция, лаэс, энергоблок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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