Два энергоблока выведут из эксплуатации на Ленинградской атомной станции

Радиационный фон в зоне АЭС не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключили от сети 21 ноября. Об этом накануне сообщили в Управлении информацией и общественных связей ЛАЭС.

Причиной отключения стали ремонтные работы на тепломеханическом оборудовании турбинной установки. Энергоблоки №№3,4,5 продолжают работу. Общая суммарная нагрузка составляет 3180 МВт.

Энергоблоки №1 и №2 остановили, так как их будут выводить из эксплуатации. Радиационный фон на АЭС и в ее районе расположения не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, ЛАЭС находится в Сосновом Бору (Ленинградская область) и является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом".

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС