В Петербурге бизнесмен получил условный срок за стройку на ЛАЭС-2 без лицензии

Предприниматель свою вину не признал.

Петербургского бизнесмена признали виновным в отмывании денег и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Мужчина строил энергоблоки № 1 и 2 без лицензии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, с 11 января по 30 декабря 2016 года Александр Болдырев был генеральным директором ООО "Реал". Он заключил договор подряда с ООО "СК "АтомСпецСтрой" на строительно-монтажные работы по объектам Ленинградской АЭС-2. Компания занималась строительством, были подписаны акты на 25,8 млн рублей. При этом лицензии на работы, которая связана с функционированием объектов использования атомной энергии, у него не было. В пресс-службе отмечается, что для легализации Болдырев перевел 6,3 млн рублей двум организациям по договорам на работы, которые не производились вовсе.

Предприниматель свою вину не признал. Суд приговорил мужчину к 2 года 3 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: Piter.tv