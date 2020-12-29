В 77-ю годовщину снятия блокады в Петербурге будет тепло и сыро

Температурный фон будет немного ниже вчерашних значений.

В среду, 27 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться циклоном. Он сохранит в городе облачную погоду, пройдут небольшие осадки, местами возможно образование гололедицы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня будет немного ниже вчерашних значений. Однако в Северной столице будет по-прежнему теплее нормы.

Температура воздуха в этот день поднимется до 0…+2 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

Напомним, что сегодня в Петербурге отмечают 77-ю годовщину со дня снятия немецко-фашисткой блокады. В комментарии к посту синоптика один из пользователей интернета написал, что 27 января 77 лет назад в победном Ленинграде стояла точно такая же погода, как и сегодня – 0...+2 градусов.

Ранее мы писали, что в 77-ю годовщину снятия блокады в небе над Петербургом прогремит салют.

Фото: pixabay.com