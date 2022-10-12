На текущий момент власти штата не знают о погибших или пострадавших.

Циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро. Об этом рассказали местные журналисты, прокомментировав потоп в городе Акапулько и других муниципальных образованиях латиноамериканской страны. Власти региона отменили все очные занятия в образовательных учреждениях Коста-Чика, Акапулько, Коста-Гранде и верхней части Сьерры, а также задействовали убежища для приема пострадавших жителей.

СМИ добавили, что вода унесла нескольких человек - мотоциклиста, женщину на тротуаре и "полдюжины студентов". На текущий момент статус этих людей неизвестен. Губернатор штата Эвелин Сальгадо добавила, что власти пока что фиксируют значительный ущерб для инфраструктуры, а погибших и пострадавших - нет.

Пользователи соцсетей делятся с подписчиками кадрами упавших деревьев и мощных потоков воды на улицах Акапулько. Они уточнили, что уровень воды достигает одного метра.

В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости