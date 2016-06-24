В Пакистане более 180 человек стали жертвами сезонных наводнений. Об этом рассказали журналисты с местного телеканала Dunya News. В СМИ уточнили, что потоп произошел из-за сильных ливней, который обычны для сезона муссонных ветров. Они стали причиной гибели местного населения в провинции Белуджистан. За последние недели из-за непогоды скончались 186 человек. Речь идет о 85 мужчинах, 45 женщинах и 56 еще несовершеннолетних гражданах страны. Еще 75 человек травмированы или ранены.

Напомним, что дожди и наводнения в Пакистане уничтожили более 23 тысяч голов скота и домашней птицы, а также разрушили или повредили 18 087 домов. Несен ущерб местной инфраструктуре - 16 мостам. Экстренное ведомство страны уточнило, что количество жертв за июль и часть августа превышает 700 человек по всему Пакистану.

В Японии из-за тайфуна "Меари" объявили эвакуацию 72 тысяч человек.

Фото и видео: YouTube / Dunya News