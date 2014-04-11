Цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась массовой дракой

В результате инцидента пострадали два человека.

В результате массовой драки в Ульяновской области пострадали два человека. Об этом сообщает сетевое издание 73online.

По данным СМИ, конфликт возник в ходе свадьбы между двумя цыганскими таборами в городе Димитровград в местном заведении общественного питания. Затем массовая потасовка продолжилась в соседнем населенном пункте.

В Управлении МВД по региону сообщили, что после этих событий в медицинское учреждение обратились два человека.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех возможных участников конфликта.

Ранее молодые люди устроили массовую драку на Невском проспекте.

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