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Цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась массовой дракой

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В результате инцидента пострадали два человека.

В результате массовой драки в Ульяновской области пострадали два человека. Об этом сообщает сетевое издание 73online.

По данным СМИ, конфликт возник в ходе свадьбы между двумя цыганскими таборами в городе Димитровград в местном заведении общественного питания. Затем массовая потасовка продолжилась в соседнем населенном пункте.

В Управлении МВД по региону сообщили, что после этих событий в медицинское учреждение обратились два человека.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех возможных участников конфликта.

Ранее молодые люди устроили массовую драку на Невском проспекте.

Видео: ВКонтакте / ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Теги: драка на свадьбе, драка цыгане, ульяновская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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