Стало известно, как поживает пешеходный переход, нарисованный жителями Шушар

Он появился на Новгородском проспекте в августе этого года.

В августе этого года местные жители поселка Шушары собственными силами создали пешеходный переход на Новгородском проспекте в связи с открытием нового детского сада №49. Прошло два месяца – Piter.TV выяснил, что стало с переходом.

Судьбой Новгородского проспекта местные жители заинтересовались еще в 2016 году. Как рассказал Piter.TV местный житель поселка Михаил Шариков, его настолько смутило отсутствие наружного освещения на проспекте, что он решил обратиться в администрацию Пушкинского района с данным вопросом. Однако в администрации ему рассказали, что Новгородский проспект от перекрестка с улицей Первомайской до перекрестка с улицей Школьная находится в собственности застройщика – строительной компании "Дальпитерстрой". Решать проблему чиновники готовы были только в том случае, если бы земельный участок перешел во владения города.

Спустя несколько лет местные жители столкнулись с такой же формулировкой. В сентябре этого года на Новгородском проспекте открылся новый детский сад №49. Саду местные жители были рады, а вот дойти до него безопасным маршрутом быстро – невозможно.

Жители обращались в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с просьбой создать пешеходной переход, чтобы дети могли безопасно переходить дороги. Местные также писали на странице Правительства Петербурга, в группе ВКонтакте "Шумные Шушары". Но власти ссылались на то, что данный земельный участок принадлежит застройщику. А выделение бюджетных средств на проведение каких-либо работ на территории, находящейся в частной собственности, является нецелевым использованием бюджетных средств. Михаил Шариков, местный житель поселка Шушары

После того, как о проблеме заговорили в социальных сетях, некоторые местные жители решили собственными силами создать пешеходный переход. Горожане не только нарисовали "зебру", но и установили соответствующий знак для водителей. Однако далеко не все поддержали инициативу жителей. Некоторые петербуржцы напомнили, что переход не включён в схему движения автотранспорта, поэтому по нему стоит двигаться осторожно. Но, как рассказал Михаил, большая часть водителей и пешеходов благодарят неравнодушных за создание перехода.

Говорят, водители с пониманием отнеслись к созданию перехода. Если водитель и понимает, что переход неофициальный, он все равно будет притормаживать и пропускать, что в принципе и произошло. Также жители благодарят за создание перехода, поскольку сейчас автомобилисты останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Раньше такого не было. Михаил Шариков

А вот от Госавтоинспекции и вовсе не было никакой реакции: ни положительной, ни отрицательной.

Больше скажу, у нас в поселке не зарегистрировано большинство "официальных" переходов. Их, может быть, и сделали по стандартам, но по факту их нельзя назвать официальными. Михаил Шариков

В середине 2022 года в Петербурге планируют приступить к строительству трамвайной сети "станция метро "Купчино" – поселок Шушары – Славянка". Следовать новый скоростной трамвай будет в том числе и по Новгородскому проспекту. По мнению Михаила, застройщику не выгодно благоустраивать данную территорию. Его цель – продать земельный участок городу под трамвайную сеть по приятной цене.

Я думал, что, когда застройщик и чиновники увидят нашу акцию в виде нарисованного пешеходного перехода, то они сами сделают переходы по всему перекрестку. Но, к сожалению, ничего не произошло. Михаил Шариков

Примечательно, согласно проектной документации, застройщик планировал установить на Новгородском проспекте несколько пешеходных переходов. Однако они так и остались в планах.

Но местные жители продолжают бороться за пешеходные переходы. Совсем недавно петербуржцы написали на странице Правительства Петербурга. Но в очередной раз услышали в ответ до боли знакомую формулировку.

Вам отвечают из комитета по транспорту. Просим Вашего понимания, что на сегодняшний день часть улиц в Шушарах еще не передана на баланс города, у специалистов "Дирекции по организации дорожного движения" отсутствуют полномочия по проведению работ по нанесению разметки. К примеру, часть Окуловской улицы, переход к которой Вы предлагаете сделать, в настоящее время не входит в перечень городских дорог. Возможность строительства пешеходного перехода может быть рассмотрена после передачи данного участка на баланс города. говорится в сообщении

Бороться местным жителям есть за что, поскольку пешеходный переход, нарисованный в августе, по-прежнему "жив". Piter.TV отправил официальный запрос в комитет по транспорту для дальнейшего разъяснения ситуации.

Текст: Анастасия Миллер

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары