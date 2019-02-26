Что произошло в Петербурге 26 февраля?

Piter.TV сообщает о главных происшествиях города.

1. В Ленинградском окружном военном суде пройдут слушания по теракту в метро

На заседании Ленинградского окружного суда пройдет рассмотрение дело о теракте в Петербурге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

2. Националиста Дацика выпустили из СИЗО "Кресты"

Во вторник, 26 февраля, из СИЗО "Кресты" в Колпино выпустили националиста Вячеслава Дацика. Piter.TV опубликовал видео с места событий.

3. Видео: на ЗСД разбросало несколько легковых автомобилей

По словам очевидцев, авария произошла недалеко от съезда на Автомобильную улицу. На шоссе столкнулись четыре легковых автомобилей.

4. Видео: гитарист выкинул люстру на окно чужой машины

Житель Приморского района устроил чистку в квартире и выкинул в окно гитару и люстру. Соседи мужчины сняли на видео автомобиль, который оказался под окнами и пострадал от уборки.

5. Очевидцы: в Отрадном вместе со снегом сошел асфальт на ж/д переезде

В городе Отрадное Ленобласти уже 3 неделю люди опаздывают на работу, так как на ж/д переезде вместе со снегом сошел с асфальт.

Видео: Piter.TV