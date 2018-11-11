Очевидцы: в Отрадном вместе со снегом сошел асфальт на ж/д переезде

Из-за этого каждый день в течение трех недель перед переездом собирается многокилометровая пробка.

В городе Отрадное Ленинградской области уже третью неделю люди опаздывают на работу, так как на ж/д переезде вместе со снегом сошел с асфальт. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

По словам одного из водителей, на железнодорожном переезде вместе со снегом сошел и асфальт. Теперь там огромные ямы, которые и проехать-то сложно. Каждый день перед переездом от Павлово до Пяти Углов собирается многокилометровая пробка. Расстояние в 500 метров водитель ехал полчаса. Очевидцы заявляют, что никто даже не в курсе, кому принадлежит этот переезд. Водитель откровенно негодует, почему уже столько времени ямы не могут засыпать хотя бы щебнем.

Сколько будет продолжаться такая ситуация, не известно.

Фото и видео: Piter.TV