Ранее аналогичные угрозы поступили в адрес мэра города.

Члена администрации французского Лиона угрожают обезглавить. Об этом рассказали местные журналисты из издания Progrès. По данным СМИ, неизвестные вандалы разрисовали здание школы граффити. Надписи гласили о желании расправиться с главой администрации восьмого округа города Оливье Берзана. Угрозы также распространились на педагогов и учеников. Ранее подобные угрозы поступали в адрес мэра Брон Жереми Брео. Чиновник говорил, что его деятельность мешает некоторым злоумышленникам, но он не собирается отступать.

Не может быть и речи о том, чтобы подобные действия оставались безнаказанными, нужно будет найти виновных. Общались по телефону с заместителем префекта по вопросам безопасности, никто к этим угрозам не относится легкомысленно Брон Жереми Брео, мэр Лиона

Берзан рассказал, что будет общаться с представителями школы и поддерживать их. Он считает, что угрозы могут ввести в замешательство из-за "своей глупости". Он заметил, что они также являются "чистой ненавистью".

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