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Чижов: Москва не ждет радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к РФ

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Дипломат рассказал о перспективах отношений между Берлином и Москвой при новом немецком правительстве.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не ждет радикальных изменений во внешней политике ФРГ по отношению к Москве. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24".

У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей.

Владимир Чижов, дипломат РФ

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Фото и видео: YouTube / Россия-24

Теги: владимир чижов, внешняя политика, германия, фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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