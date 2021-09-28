Чижов: Москва не ждет радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к РФ

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не ждет радикальных изменений во внешней политике ФРГ по отношению к Москве. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24".
У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей.
Владимир Чижов, дипломат РФ
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Фото и видео: YouTube / Россия-24
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