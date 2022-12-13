Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч

Эрдоган рассказал о последней статистике по погибшим и пострадавшим во время февральских подземных толчков.

Число жертв землетрясений, которые произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 47 тысяч человек. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Анкаре сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Политик также подписал перед аудиторией документ о назначении всеобщих выборов лидера республики, намеченные на 14 мая.

Катастрофа века так или иначе сказалась на жизни порядка 14 миллионов граждан в 10 провинциях. В результате землетрясений погибли более 47 тысяч граждан, пострадали и были спасены более 115 тысяч граждан. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик добавил, что количество рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тысяч аварийных объектов. В течение 2023 года местные власти намерены создать около 244 тысяч новых многоквартирных зданий в городах, а также 75 тысяч сельских домов для пострадавших семей.

Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan