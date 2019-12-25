Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане возросло до 16

Скончался военнослужащий, который одним из первых приступил к борьбе с последствиями ЧП.

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16. Об этом информирует пресс-служба республиканского министерства обороны.

По данным ведомства, 7 сентября в медицинском учреждении города Тараз скончался военнослужащий, который являлся начальником отделения хранения боеприпасов. Отмечается, что он был одним из тех, кто первым начал борьбу с последствиями пожара на объекте.

Напомним, 26 августа на территории воинской части в Казахстане возле одного из складов с боеприпасами началось возгорание. После этого произошли несколько взрывов. Министерство обороны Казахстана провело эвакуацию жителей домов, которые расположены вблизи склада. По данным МЧС, в медицинские учреждения после ЧП поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников ведомства. 16 человек погибли.

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