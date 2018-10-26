Число жертв наводнения на Кубани возросло до 6 человек

Экстренные службы края сообщают о 6 погибших из-за паводка в результате сильных ливней.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Краснодарском крае из-за наводнения погибло 2 человека. Сегодня стало известно, что погибли уже 6 человек.

Экстренные службы Краснодарская края сообщают о 6 погибших в результате наводнения. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы в больницу. Также до сих пор не могут найти пенсионерку, которая была в зоне затопления и не выходит на связь с родственниками.

Из-за наводнения нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами. В Адлер из Санкт-Петербурга можно добраться только на самолете. тысячи домовладений. Несколько тысяч человек остаются без электроэнергии, местами нет и газоснабжения.

Для пострадавших из зон наводнения организованы пункты временного размещения. В регионе объявлен режим ЧС.

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