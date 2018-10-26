Из Адлера в Петербург можно добраться только вплавь или на самолете

РЖД отменили все поезда, следующие из Адлера в Санкт-Петербург.

В Краснодарском крае из-за наводнения из Адлера в Петербург не ходят поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

На участке Горячий Ключ - Адлер пришлось отменить 36 и 116 поезда до Санкт-Петербурга. Также отменен и 35 поезд по направлению "Петербург - Адлер", который 26 октября приехал в Краснодар.

В общей сложности, в Сочи задержано около 49 поездов, в которых находятся 8 тысяч пассажиров. Тем, кто очень спешит вернуться в Северную столицу, РЖД приобретают билеты на самолет.

В Краснодарском крае с 24 октября пошел сильный дождь, в ночь на 25 октября погода только ухудшилась. За это время разрушено несколько мостов, сошли сели, погибло 2 человека и 1 пропал.

Фото и видео: ВК





