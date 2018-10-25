Наводнение на Кубани: Из-а ливней в Краснодарском крае погибли 2 человека

Сильные ливни в Краснодарском крае нанесли сильный урон и ударил по людям.

Накануне Piter.TV публиковал видео из Туапсе и рассказывал о сильном наводнении в городе и его окрестностях. Сегодня стало известно, что из-за паводка погибли 2 человека.

Обильные дождевые осадки вызвали сильнейший паводок. Больше всего пострадал Туапсинский район, а также Апшеронский район. Как сообщает МЧС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе подтоплено 1241 домовладение, в Апшеронском 714 домовладений.

Нарушено электроснабжение в 9 населенных пунктах. Разрушен пролет автодорожного моста в Туапсинском районе на трассе регионального значения. Нарушено газоснабжение в Сочи и Туапсинском районе. Из 22 населенных пунктов эвакуировано 362 человека. Всего на территории Туапсинского района развернуто 38 пунктов временного размещения вместимостью 10 240 человек.

В регион объявлен режим ЧС.

Во всех подтопленных населенных пунктах организована работа совместных оперативных групп Главного управления и администрации муниципальных образований. В Главном управлении, Туапсинском районе и в Апшеронском районе введен режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС. МЧС РФ по Краснодарскому краю

На ликвидации последствий паводка от МЧС привлечены 197 человек и 50 единиц техники. Всего на ликвидации последствий наводнения работают 386 человек и 96 единиц техники.

Но самое страшное, что из-за наводнения пострадали люди. Сообщается, что в Туапсинском районе погибло 2 человека. Еще два человека получили травмы. Еще один человек числится пропавшим без вести в зоне подтопления.

Видео и фото: ВКонтакте