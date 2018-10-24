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Вчера, 16:52
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Видео из Туапсе: Бурные потоки воды смывают город

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В сети появилось множество видео из затопленного города.

Сегодня в Краснодарском крае прошли мощные ливни. Больше всего от дождей пострадал Туапсе и его окрестности.

Сильный ливень в Туапсе и Туапсинском районе начался с самого утра и продолжался несколько часов. Ливневые стоки не справились с большими объемами воды, и бурные потоки грязной воды устремились по улицам, смывая все на своем пути. Люди сообщают, что смывает уличные холодильники с прохладительными напитками, автомобили и плохозакрепленные конструкции. 

МЧС Краснодарского края сообщает, что в связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории Туапсинского района в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.

В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка. На место выехала оперативная группа Главного управления. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС РФ по Краснодарскому краю

Местные жители в соцсетях публикуют видео с места событий. На опубликованных кадрах видео есть плавающие холодильники, автомобили. 

На днях Piter.TV публиковал видео из Рима, где из-за сильного ливня была затоплена подземка, а на улицах плавали ледяные глыбы.

Видео и фото: ВКонтакте/Подслушано в Туапсе, Жесть Краснодара

Теги: жесть , катаклизмы природы , краснодарский край , новости регионов , погода , туапсе смыло
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Общество

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