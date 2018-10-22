Видео из затопленного Рима: На столицу Италии обрушился ливень с градом

В сети появились кадры мощного ливня с градом, который обрушился на Рим.

Накануне вечером, 21 октября, на столицу Рима обрушился ураган.

В Риме прошел мощный ливень с градом и кусками льда. Дождь продолжался меньше часа, но количество осадков было столь велико, что ливневые стоки не справились с тоннами воды. В результате улицы города ушли под воду. Вода устремилась в подземку. Несколько станций метро были полностью затоплены. Движение на некоторых улицах было парализовано. Люди взбирались на крыши автомобилей, чтоб спастись от потоков воды, которые в некоторых местах покрывали глыбы льда.

Затопив Рим, ураган последовал в южные регионы Италии.

Видео: YouTube/Redazione CagliariPad, Dragoman