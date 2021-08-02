Без вести пропавшими числятся 50 человек.

Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 302. Об этом информирует Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, без вести пропавшими числятся 50 человек. Власти КНР выделили 155 миллионов долларов для устранения последствий стихии в провинции Хэнань. Уточняется, что деньги будут потрачены на переселение граждан и реконструкцию зданий.

Напомним, сильные ливни обрушились на Хэнань 16 июля. От пострадали около 14 миллионов граждан Китая. Впоследствии наводнения были разрушены и повреждены приблизительно 840 тысяч жилых зданий. По словам метеорологов, в ходе стихии был зафиксирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Ранее мы сообщали, что в результате наводнения в Китае разрушилась плотина.

Видео: YouTube / 大紀元新聞網